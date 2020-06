Jovem é sequestrado em casa por homens fortemente armados em Manaus

O jovem foi sequestrado neste domingo (21) | Foto: reprodução

Manaus – Familiares do jovem Pedro Adley Ferreira Lima, de 17 anos, estão em buscas de notícias sobre o paradeiro dele . Pedro foi sequestrado neste domingo (21), na casa onde morava, por volta das 11h, na rua Pará do bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus.

A família relatou que não tem conhecimento sobre Pedro estar devendo algo ou que teria sofrido ameaças antes do sequestro. Ele foi levado por quatro homens encapuzados e fortemente armados, que chegaram em um carro, de modelo não identificado até o momento. No momento em que foi levado, Pedro estava vestido com uma camisa azul escura.

“Eles chegaram falando ‘perdeu’. Só levaram ele. Eu não pude salvá-lo, não consegui. Não sabemos se ele estava sofrendo ameaças. Não temos informações. Nossa família não está bem, não queremos que matem ele, soltem ele, por favor. Nossa família já está sofrendo”, disse uma tia de Pedro, que estava muito emocionada. Ela tentou entrar no carro com os sequestradores, mas foi agredida e jogada para fora do veículo.

A família saiu em busca de Pedro nos hospitais da cidade e no Instituto Médico Legal (IML), mas até esta manhã de segunda-feira (22) não houve respostas sobre a localização de Pedro Adley.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) já investiga o caso.

