Homem tenta incendiar casa e esfaquear esposa no Jorge Teixeira

Manaus - Um homem, identificado como Flavio Luiz Cruz, de 37 anos, foi preso após tentar agredir a esposa e quase incendiar a própria residência no conjunto João Paulo 2, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

O caso aconteceu na noite do último domingo (21) e, segundo a delegada Acácia Pacheco, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), tudo começou com uma briga.

A vítima, Fabiola de Souza, de 28 anos, relatou em depoimento que o casal estaria bebendo na residência citada, quando começou a discutição, pois a mulher teria escondido a chave da motocicleta do marido.

O homem, então começou a se irritar e dizer que iria embora, e que levaria tudo consigo. A vítima correu para a casa da mãe e Flavio foi atras dela.

“A vítima relatou que o mesmo ao entrar na casa correu atrás dela, ela entrou em um quarto e fechou a porta, mas o homem tentou empurrar e bateu com a porta no rosto dela”, disse a delegada.

Conforme a polícia, o homem tentou atingir a mulher com uma faca por meio da abertura da porta. Ela também teve um pequeno corte no antebraço. Segundo a vítima, o homem também cortou a mangueira do gás, em uma tentativa de incendiar a residência.

A ação do marido foi contida após o irmão da vítima intervir, ele utilizou uma barra de ferro para conter o agressor. Segundo a delegada, o filho do casal de apenas 4 anos, é portador de autismo, e presenciou toda a confusão.

“Ela já tinha o denunciado, e em Março pediu uma medida protetiva, mas, como se reconciliaram, ela pediu que fosse retirada esta medida”, disse Acácia.

O homem foi preso por tentativa de feminicídio e está detido na delegacia. Segundo a delegada, a audiência de custódia está prevista para a tarde desta segunda-feira (22).

