Mulher flagra traição do marido e joga água quente no rosto da amante

Segundo a infratora, a agressão foi em legítima defesa | Foto: Ken Boyd/ Pixabay

Uma mulher com identidade não revelada, de 49 anos, foi presa pouco depois de descobrir a traição do marido, na última sexta-feira (19), em Boa Vista (RR). Isso porque ela jogou a água quente, que seria usada para fazer café, no rosto da amante, uma outra mulher de 29 anos.

A participação de uma terceira pessoa no relacionamento do casal foi descoberta na madrugada da quinta-feira (18) para a sexta-feira. Os dois foram flagrados durante a relação sexual no bairro Araceli Souto Maior, na zona Oeste da capital roraimense.

Segundo a Polícia Militar, a esposa relatou que, por volta de 15h, procurou a amante para conversar sobre a traição, quando foi agredida fisicamente. Ela então teria pego um recipiente com água quente para se defender, após ser agredida fisicamente. Segundo ela, "era o que tinha mais próximo para se defender".

A amante foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada a Policlínica Cosme e Silva, também na zona Oeste de Boa Vista, com queimaduras no rosto e na orelha. A esposa foi conduzida à Central de Flagrantes da Polícia Civil.