Com escopeta caseira assaltante é baleado e preso na Zona Norte

Segundo a PM, esta é a oitava vez que o homem é baleado | Foto: Divulgação

Manaus- Depois de tocar o terror no bairro Mutirão, João Queiroz Braga, 23 anos, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (22). De acordo com a polícia, o homem estava disparando tiros em via pública e na hora da abordagem, reagiu com mais disparos e acabou sendo atingido no tórax. Com ele foi apreendida uma pistola caseira calibre 20. O crime aconteceu entre a rua 11 com a rua 15 no bairro Mutirão (Zona Norte de Manaus).

Após denúncias de assaltos frequentes na região, a polícia localizou João e confirmou a suspeita de que ele está fazendo a limpeza no bairro. Várias testemunhas identificaram o assaltante e contaram à Polícia Militar onde ele estava. O confronto com os policiais lhe rendeu um tiro no abdômen.

O suspeito foi levado ao Hospital e Pronto Socoro Dr. Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira ( Zona Leste). No local, ele precisou passar por procedimentos cirúrgicos para reconstrução do peito. Por sorte, o tiro passou de raspão e o estado de saúde do homem está estável.

Não é a primeira vez

João é conhecido entre a da região, ele já foi preso e responde pelos crimes de tráfico de drogas, assaltos, entre outros. Além disso, esta é a oitava vez que o homem é baleado. Segundo informações de militares ele é acostumado a ser preso por esse tipo de delito.

Após sair do atendimento médico e ter passado por uma bateria de exames, o homem foi detido e encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).





