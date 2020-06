Assaltante é baleado e entra correndo em hospital pedindo ajuda

Manaus - Fabiano Queiroz dos Santos, de 18 anos, foi baleado na tarde desta segunda-feira (22), por volta das 14h, no momento em que tentava cometer um assalto na Zona Leste de Manaus. Segundo a polícia, um “justiceiro” teria reagido e atirando contra ele, que acabou correndo ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, naquela mesma zona, para pedir ajuda.

Conforme uma fonte policial, Fabiano chegou até as proximidades do hospital em uma motocicleta modelo Honda Fan 150 de cor preta e placa PHA-7725, mas como o pneu furou nas proximidades de uma agência bancária, ele abandonou o veículo e veio correndo com o apoio de um morador de rua até a emergência da unidade hospitalar.

Fabiano chegou até as proximidades do hospital em uma motocicleta modelo Honda Fan 150 de cor preta e placa PHA-7725 | Foto: Divulgação

Ao dar entrada no centro cirúrgico, a polícia informou que foi constatado que ele havia sido atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um no abdômen e um no braço. O jovem está em estado grave e passa por cirurgia.



A polícia informou ainda que, no momento do assalto, ele estava acompanhado de um comparsa que estava com uma arma de fogo e acabou conseguindo fugir a pé.

Fabiano Queiroz dos Santos tem duas passagens pela Polícia: uma por ameaça e a outra por adulteração de sinal identificador de veículo.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

