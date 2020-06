Trio tenta assaltar entregador e mulher é capturada pela população

Os suspeitos tentaram levar a motocicleta do entregador | Foto: Divulgação





Manaus - Um entregador de lanches, que não teve o nome revelado pela polícia, foi vítima de assalto ocorrido na madrugada desta segunda-feira (22), por volta das 2h, na rua Açaí, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Um trio é suspeito de cometer o crime e um dos suspeitos, uma mulher identificada como Brena Raisa Pinheiro, de 27 anos, acabou sendo detida pela população.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem foi fazer uma entrega nas proximidades do bairro onde mora, quando os bandidos o abordaram. Em posse de uma arma caseira, eles roubaram um aparelho celular e R$ 54.

No momento da fuga, os suspeitos tentaram levar a motocicleta do entregador, ocasião em que moradores da área reagiram à ação e derrubaram os suspeitos. Dois deles correram para uma área de mata, já Brena foi detida juntamente com a arma de fogo.

Procedimentos

Brena foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.