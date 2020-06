Homem que matou dançarino no Maranhão é preso escondido em Manaus

Wenyson, que era conhecido como "Xexeu", estava amarrado e com uma lesão na cabeça | Foto: Divulgação

Manaus - O principal suspeito de matar o dançarino Wenyson Fernandes Miranda, que tinha 33 anos, foi preso nesta segunda-feira (22), por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A informação foi confirmada pelo delegado Paulo Martins, titular da especializada. O corpo da vítima foi encontrado no dia 5 de fevereiro deste ano.

Conforme a Polícia Civil do Maranhão, o corpo do dançarino foi encontrado na casa onde ele morava na Vila Isabel Cafeteria, na região da Cohab, em São Luís. Na cena do crime, indícios apontam que houve luta corporal entre a vítima e o suspeito.

Wenyson, que era conhecido como "Xexeu", estava amarrado e com uma lesão na cabeça. Pertences e dinheiro da vítima foram roubados do local.

As circunstâncias da prisão e identidade do suspeito ainda não foram divulgadas. As investigações da PC do Maranhão tinham como suspeito o companheiro do dançarino, que era homossexual. Mais detalhes sobre a ação da Polícia Civil deverão ser divulgados posteriormente em coletiva de imprensa.