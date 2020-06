Com arma na cabeça, motorista entrega moto à dupla criminosa em Manaus

Manaus - Um motorista de caminhão de 34 anos foi vítima de assalto na noite desta segunda-feira (22), por volta das 19h30, na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Dois criminosos armados roubaram a motocicleta, no momento em que ele parou em um semáforo na localidade.

Conforme a vítima, ela estava voltando do trabalho, quando parou no semáforo e acabou sendo abordado por dois assaltantes.

"Os assaltantes já foram pegando na chave da motocicleta e encostando uma arma na minha cabeça. Pegaram meu celular e subiram na motocicleta. No momento do crime, ainda havia um carro perto, mas tenho certeza que o motorista ficou com medo e por isso afastou o carro. Estou com essa motocicleta há apenas 20 dias. Fiz um empréstimo e é meu transporte para ir até o trabalho", explicou a vítima.

Quem tiver informações sobre uma motocicleta, modelo Honda Fan 125, de placa NPA-7752, pode entrar em contato com as autoridades policiais por meio dos números 181 e 190. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).