Motorista de aplicativo é preso por participar de assalto em Manaus

Carro usado pelo motorista de aplicativo | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem motorista de aplicativo, que não teve o nome divulgado, foi preso após realizar assaltos na rua Ouro Verde, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu por volta das 22h30 da última segunda-feira (22).



Segundo a mulher, que preferiu anonimato, pelo menos, quatro pessoas estavam dentro de um veículo branco realizando assaltos pela área.

"Eram cinco dentro do carro, sendo que quatro conseguiram fugir. O motorista ainda ficou rindo quando o outro assaltante saiu do carro e pegou meu celular. Eu estava sentada na rua da minha casa, o que desceu foi muito grosso comigo e me xingou", disse a vítima à polícia.

Logo após ser assaltada, a mulher acionou rapidamente uma viatura da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Os policiais conseguiram identificar o carro e iniciaram uma perseguição.

Durante a perseguição policial, a viatura conseguiu conter o motorista batendo na traseira do veículo. Ele foi detido e negou ter cometido o crime.

O suspeito foi encaminhado para procedimentos cabíveis no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, a polícia constatou que ele era motorista de aplicativo.

