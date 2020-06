Criminoso morre ao trocar tiros com policiais da Rocam em Manaus

Material encontrado com o criminoso | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem com idade entre 25 a 30 anos morreu ao trocar tiros com policiais da da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), na madrugada desta terça-feira (23). O tiroteio aconteceu na rua Pitinga, no bairro São José 1, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações repassadas pela Rocam, os policiais estavam realizando patrulhamento pelo bairro, por volta das 2h, quando avistaram homens armados transitando próximo a um beco.

Ao perceberam a chegada da polícia, os suspeitos reagiram e atiraram em direção aos policias. Os PMs revidaram e começou a troca de tiros.

Durante o tiroteio, um dos suspeitos foi baleado e os outros conseguiram fugir. O homem ainda foi socorrido e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, também Zona Leste, para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu, na unidade hospitalar, por volta das 4h30.

Material apreendido

Com o suspeito, a polícia encontrou um revólver calibre 38, duas munições intactas, um tablete de supostamente maconha, uma balança de precisão e R$192 em espécie.

O corpo do homem foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde aguarda identificação de familiares.

O material apreendido foi levado para Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

