Polícia caça homem que agrediu mulheres na Zona Norte de Manaus

Agressor de mulheres está foragido e já tem passagem pela polícia | Foto: Divulgação

Manaus- Lucas de Almeida Miranda, de 23 anos, flagrada em vídeo agredindo mulheres e uma transexual na noite do último domingo (21), na avenida Curaçao, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM)

Ele deve prestar esclarecimentos, na unidade policial, a respeito dos crimes de lesão corporal e difamação. Lucas Almeida Miranda, também conhecido como “Gordinho”, já possui passagem pela polícia.



Na ocorrência anterior, Lucas foi preso por tráfico de entorpecentes. Na ocasião, ele foi pego pela Força Tática da Polícia Militar do Amazonas com várias porções de drogas. Após a divulgação das imagens das agressões contra duas mulheres e um transexual, a polícia iniciou buscas para localiza-lo.

Segundo a delegada, as vítimas compareceram na unidade policial para formalizar a ocorrência. As vítimas relataram que foram agredidas com socos e empurrões por Lucas, que estava em um veículo modelo Gol, de cor preta.



Lucas, que estava na companhia de outros rapazes em um carro, agrediu fisicamente as vítimas após uma delas se recusar a dar atenção a ele. O homem desferiu vários socos nas vítimas e em uma delas golpeou o rosto da vítima com um gogó de garrafa, a mulher precisou levar alguns pontos no rosto.

Leia mais:

Em Manaus, homem bate em três mulheres e nada acontece com ele

Adolescente rouba carro para fazer assaltos e acaba preso em Manaus