Carnes de paca, tatu e um quelônio são apreendidos na Ceasa

Animais silvestres encontrados na Ceasa | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), apreenderam, na manhã de domingo (21), carnes de animais silvestres em uma banca, na feira do Porto da Ceasa, Zona Sul de Manaus.

Durante fiscalização, realizada por volta das 07h50, na feira, a equipe policial encontrou uma caixa de isopor com duas pacas, dois tatus e um quelônio em uma banca.

O dono do comércio não possuía licença para portar e vender essa materialidade, que foi apreendida pela guarnição.Diante dos fatos, o infrator foi conduzido até o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

O CPAmb e o BPAmb orientam que pescar, transportar e comercializar peixes do ambiente natural, que se encontram em período de defeso, bem como matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente configura crime ambiental, sujeitando seu(s) autor(es) às penalidades previstas na Lei.





