PMs da 8ª Cicom lideraram atendimento de ocorrências na Zona Oeste

Manaus - Duas viaturas da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) lideraram o atendimento de chamados feitos ao 190 em 2019. Juntas, as duas equipes da unidade policial atenderam 2.411 ocorrências, de acordo com levantamento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops). O levantamento é feito a partir da plataforma do Sistema de Aplicativos e Chamadas de Emergência (Sace), que controla o atendimento de ocorrências mostrando que além de denúncias referentes ao tráfico de drogas, outras chamadas envolveram resgate de pessoas que tentavam cometer suicídio.

Conforme os dados que mostram um ranking de 20 viaturas, a primeira viatura atendeu 1.224 ocorrências, enquanto a segunda fez 1.187 atendimentos. Outra viatura da 8ª Cicom aparece na 11ª colocação, no ranking de 20 viaturas.

“As equipes que compõem essa viatura, no ano de 2019, foram aquelas que mais tiveram empenho de ocorrência. A pessoa liga para o 190 e o nosso atendente passa para o despachante correspondente daquela área, daquele local, de onde está havendo aquela denúncia”, disse o chefe do Ciops, capitão Renan Libório.

O comandante da 8ª Cicom, Major Alex Cabral, explica que a comunicação com a comunidade é intensificada através do aplicativo Whatsapp. Ele destaca, ainda, que muitas denúncias chegam até a linha direta da Cicom antes mesmo da população acionar o 190.

“Nós temos aqui várias ocorrências na ponte do Rio Negro. Neste ano, de janeiro a fevereiro, das sete ocorrências que tivemos na ponte, as sete foram de resgate e todas com sucesso. Ocorrência na ponte é um fato extra de ocorrências. Ano passado, foi muita gente. Quase todos os dias tinha ocorrência. Nesse trabalho, a gente teve o apoio das igrejas, que ajudaram bastante e, também, principalmente a segurança”.

Denúncias

Além do acionamento emergencial pelo 190 e das denúncias pelo 181, que é o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), informações podem ser repassadas ao (92) 98842-1577, linha direta da 8ª Cicom.

