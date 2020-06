Dois homem agredidos morrem no Hospital João Lúcio

Os óbitos aconteceram no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Duas remoções por agressões físicas foram registradas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, na última segunda-feira (22). As duas vítimas, do sexo masculino, ainda chegaram a serem socorridas, mas morreram após dar entrada na unidade.

O primeiro caso aconteceu às 11h57, quando a mãe de João Sales Martins, que tinha 20 anos, compareceu ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para comunicar a morte do jovem. Conforme ela, o crime aconteceu na madrugada de domingo (21), por volta das 4h, quando João foi agredido fisicamente por um homem conhecido como "Maik". O fato aconteceu na rua Melquias, no bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus .

Inicialmente, João foi levado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) no Conjunto Galiléia, na Zona Norte de Manaus, e depois transferido ao HPS João Lúcio, onde morreu às 9h.

Já o segundo caso, foi registrado no período da tarde, por volta das 17h45, quando um homem - até o momento não identificado, de cor branca, idade entre 35 e 40 anos, cabelo curto, calvo de cor preta e de altura entre 1,65 e 1,70, também morreu na unidade hospitalar em decorrência de agressão física.

Conforme informações do relatório do Ciops, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro à vítima, mas não informou o local do fato. Durante o período em que passou internado, o homem não foi identificado e ainda não há Boletim de Ocorrência sobre o caso.

Os dois corpos foram removidos pelas equipes do Instituto Médico Legal (IML) e os casos serão investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

