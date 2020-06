Suposta bomba é detonada na Delegacia de Homicídios, em Manaus

Manaus - Uma equipe do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foi acionada, na tarde desta terça-feira (23), para ir até no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na avenida Autaz Mirim, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, após suspeita de que exista uma bomba no local. Os policiais especializados em explosivos foram acionados pelos próprios investigadores para analisar o suposto artefato.

Conforme a delegada Zandra Ribeiro, adjunta da especializada, o material foi encontrado pela equipe de investigação e imediatamente a equipe do MARTE foi acionada.

Policiais civis, estagiários e funcionários terceirizados da especializada foram orientados a desocuparem os postos e aguardarem na recepção. Houve um barulho de explosão por volta das 16h10.

Conforme o capitão Laio Pontes do MARTE, a equipe foi acionada para fazer a neutralização do material e coleta de vestígios para confirmar ou não se era material explosivo.

“O material foi deixado aqui por terceiros e, a partir desse momento, a equipe da delegacia nos acionou. Os vestígios colhidos serão reparados para a perícia que vai poder verificar de qual material se tratava. Uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estava de prontidão no local para resguardar a segurança da própria equipe”, concluiu o capitão.