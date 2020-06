10 kg de maconha são apreendidos em mala no Aeroporto de Manaus

A droga seria enviada para Campinas/SP | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta terça-feira (23), por volta das 1h45, uma bagagem despachada em condições suspeitas no Aeroporto Internacional de Manaus. Nela, os policiais encontraram mais de 10 kg de maconha.

Conforme informações da PF, a mala foi identificada e inspecionada após ser despachada para um voo com destino a cidade de Campinas, em São Paulo . Porém, o responsável pela bagagem não foi localizado.

Diante das suspeitas, a bagagem foi aberta e o material ilícito foi localizado. O laudo preliminar constatou que a substância trata-se de maconha. Um Inquérito Policial (IP) foi aberto para a investigar o caso.

Balanço

No primeiro semestre de 2020, até o momento da divulgação destes dados, a Polícia Federal já instaurou 30 Inquéritos Policiais mediante Autos de Prisão em Flagrante de 39 pessoas, que foram presas no Aeroporto de Manaus, por tráfico internacional e interestadual de drogas.

Essas ações policiais resultaram na apreensão de 51,13 kg de cocaína, e mais 281,60 quilos de maconha, totalizando 332,73 quilos de drogas.

Outro caso

Uma mulher, portando uma bagagem com 11 quilos de maconha do tipo skunk foi presa no dia 15 de maio deste ano, no no Aeroporto de Manaus. Ela que estava saindo de Manaus para o Rio de Janeiro, foi flagrada durante operação de fiscalização conjunta entre a Receita Federal, Polícia Federal e Forças Especiais do Exército.

Com a utilização do equipamento de escâner, juntamente com Equipe K9 do Exército, inúmeras malas foram fiscalizadas o que resultou na identificação de bagagem suspeita de passageira do voo de uma empresa aérea.

*Com informações da assessoria

