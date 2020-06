Jovem preso confessa que era obrigado a traficar para quitar dívida

Isaías afirmou estar sendo obrigado a vender drogas | Foto: Divulgação

Manaus - Isaías Sanches de Araújo, de 23 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (23), por volta das 14h40, durante ação policial deflagrada em uma área conhecida como "Favela do Jacarezinho", na rua Dom Diogo de Souza, no bairro Parque Dez de Novembro , na Zona Centro-Sul de Manaus. Em depoimento, o jovem disse que estava sendo obrigado por traficantes a atuar no mundo do crime.

Com eles, a polícia apreendeu drogas que estavam sendo vendidas naquela área da cidade. Aos policiais, ele relatou que estava sendo obrigado a vender drogas para quitar uma dívida com o tráfico.

Conforme a Polícia Militar , uma equipe estava em em patrulhamento de rotina, quando avistou o jovem em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais questionaram se Isaías possuía drogas e ele levou os policiais até o local onde guardava o material, nas proximidades do local da abordagem.

O jovem tentou alegar que estava sendo obrigado a vender o material ilícito, mas recebeu voz de prisão em flagrante. Com ele, a polícia apreendeu 86 trouxinhas de oxi.

Procedimentos

Isaías foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Ele deve passar por audiência de custódia na manhã de quarta-feira (24).

Outro caso

Três homens foram presos com sete quilos de drogas , em uma embarcação nas proximidades de Manaus, na noite da última sexta-feira (19), por volta das 22h.

A prisão foi feita pelos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), após denúncias anônimas informando que uma embarcação, que estava a caminho de Manaus, continha uma grande quantidade de drogas.

Os policiais iniciaram as buscas pela embarcação e, segundo o capitão Thiago Dantas, as drogas estavam dentro de malas e mochilas.

