Você reconhece esses homens? Eles mataram um homem no Bairro da União

Os criminosos são de alta periculosidade | Foto: Divulgação





Manaus - Quatro homens, investigados pelo homicídio de Miguel Ângelo Carvalho de Alves, 34, ocorrido no dia 14 de junho deste ano, estão sendo procurados pela Polícia Civil do Amazonas. A vítima foi encontrada morta, em uma área de mata na Comunidade da União, bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul da capital.

“Miguel foi morto com vários golpes de gargalo de garrafa e agressão física. Até o momento, não sabemos da motivação do crime e pedimos a colaboração para encontramos os envolvidos”, comenta a delegada adjunta Zandra Ribeiro.

Conforme Zandra, em vídeo captado por uma câmera de segurança, os procurados caminham próximo a Miguel, que está vestido com uma roupa branca e um boné preto.

Disque-denúncia

A delegada adjunta destacou que quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro dos quatro homens envolvidos, pode entrar em contato por meio do número: (92) 3636-2874, da Especializada, ou pelo número 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garante Zandra.

*Com informações da assessoria