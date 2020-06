Em Manaus, africanos são presos por esquema internacional de drogas

As drogas estavam sendo escondidas em revistas | Foto: Divulgação

Manaus - Africanos envolvidos em um esquema criminoso que enviava drogas de Manaus para os continentes da Europa e África foram presos nesta terça-feira (23), durante ação deflagrada por policiais civis da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) . Os locais e circunstâncias das prisões ainda não foram divulgados pela polícia. A operação teve como intuito desarticular a organização criminosa.

Conforme a equipe da Derfv, os suspeitos negociavam veículos de luxos roubados na Colômbia por materiais e insumos que reduziam droga em estado líquido para o estado sólido.

Após o refinamento da cocaína, ela era acondicionada em páginas de revistas com fotos de vários famosos, que eram transportadas por "mulas do tráfico" em viagens internacionais.

Mais detalhes sobre as diligências e investigações em torno do caso deverão ser repassadas em coletiva de imprensa, que será realizada no prédio da especializada na manhã de quarta-feira (24).

Outro caso

A Polícia Federal apreendeu, na madrugada desta terça-feira (23), por volta das 1h45, uma bagagem despachada em condições suspeitas no Aeroporto Internacional de Manaus. Nela, os policiais encontraram mais de 10 kg de maconha .

Conforme informações da PF, a mala foi identificada e inspecionada após ser despachada para um voo com destino a cidade de Campinas, em São Paulo. Porém, o responsável pela bagagem não foi localizado.

