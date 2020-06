Corpo desovado no Distrito 2 é encontrado por trabalhadores

O corpo estava no meio de lixos | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado por trabalhadores que passavam pela avenida Flamboyant, no Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (24).

O homem estava de bruços e traja uma blusa de time e um short branco. Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e acionaram o Instituto Médico Legal (IML) para fazer a remoção.

Conforme a perícia do Departamento de Polícia Técnica-Científica do Amazonas (DPTC-AM), o homem estava com um corte profundo na área do pescoço.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar mais esse assassinato na capital amazonense.

Familiares do jovem Pedro Adley Ferreira Lima, de 17 anos, sequestrado no último domingo (21), estiveram no local para saber se era o adolescente, mas descartaram a possibilidade de ser ele.

Caso Pedro Adley

O jovem foi sequestrado no último domingo (21), na casa onde morava, por volta das 11h, na rua Pará do bairro Distrito Industrial 2.

A família relatou que não tem conhecimento se Pedro estar devendo algo ou que teria sofrido ameaças antes do sequestro.

Ele foi levado por quatro homens encapuzados e fortemente armados, que chegaram em um carro, de modelo não identificado até o momento. No momento em que foi levado, Pedro estava vestido com uma camisa azul escura.

