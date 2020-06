'Bia' é morto a facadas e corpo é encontrado em casa no São José

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - O corpo de um homem, identificado apenas como “Raimundo”, de 33 anos, foi encontrado por moradores dentro de uma residência, na rua Rio Arara, no bairro São Jose 1, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta quarta-feira (24).

Segundo uma moradora e amiga da vítima, Raimundo era conhecido como “Bia”, e sempre foi querido por todos no bairro.

“Eu sinto muito por essa perda desse grande amigo. O Bia era um homem muito bom, percebemos o sumiço dele e até questionamos a mãe dele, mas ela não sabia onde ele estava”, disse a moradora, que é amiga de infância da vítima.

Segundo o delegado Guilherme Antoniazzi, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Raimundo teria sido morto após um desentendimento com um outro homem.

“Foi constatado três facadas no corpo da vítima. Segundo os familiares, ele teria saído de casa pela madrugada da última terça-feira (23) sem dizer para onde ia”, disse Antoniezzi.

A DEHS vai investigar o crime | Foto: Bianca Ribeiro

Moradores relataram à polícia que viram Raimundo chegar na residência, onde o corpo foi encontrado, com o proprietário da casa. Eles teriam supostamente consumido entorpecentes e bebidas alcoólicas.

De acordo com o delegado, em algum momento, eles teriam tido algum desentendimento e o suspeito desferiu três golpes de faca em Raimundo. O assassino ainda não foi encontrado.

Após arrombar a casa, utilizando uma barra de ferro, moradores se depararam com a vítima no chão, com muito sangue ao redor, e acionaram os policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A Delegacia de Homicídios e Sequestros irá seguir com as investigações em torno do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

