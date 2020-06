'Piratas' são presos com armas e fardas das polícias do Amazonas

A operação 'Hórus' aconteceu nesta semana | Foto: Divulgação

Manaus – Materiais apreendidos, dois homens presos, troca de tiros, e um dos criminosos morto. Esse foi o resultado de uma operação policial contra pirataria nos rios, no município de Coari, distante 362 quilômetros de Manaus, na terça-feira (23).

Tudo começou com a prisão de dois homens, apreensão de duas lanchas, armas de fogo, munições, roupas de uso exclusivo da polícia e coletes à prova de balas. Toda ação faz parte da operação “Hórus”.

Os homens estavam em um bote no Rio Solimões próximo a um lago de Coari. Durante a busca pessoal, um dos suspeitos jogou um revólver na água. Na mesma embarcação, foi encontrado um coturno de uso militar. Um dos criminosos é irmão de um “pirata do rio”, conhecido pelos policiais da área.

Depois, os policiais militares foram até a ilha Ariá e retiraram uma lancha com bote de alumínio de 8 metros. No local, também foram apreendidos três cartuchos de espingarda calibre 12, um cartucho de espingarda calibre 28 e uma camisa com brasão de uso exclusivo da Polícia Civil.

Na ocasião, os policiais foram surpreendidos por quatro homens fortemente armados, que atiraram contra os PMs. Durante o tiroteio, um dos envolvidos foi baleado e morreu no local e os outros conseguiram fugiram pela mata.



Entre os materiais apreendidos estão: duas lanchas com bote de alumínio de oito e cinco metros, dois celulares, uma espingarda calibre 16, 64 cartuchos, 17 munições, sete camisas de uso exclusivo da polícia e um colete à prova de balas.

