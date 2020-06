Assaltante de loteria é preso no bairro Gilberto Mestrinho

Manaus - Clefferson Silva e Silva, de 36 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 11h30, na avenida Perimetral, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão por roubo majorado ocorrido no ano de 2013.

Conforme a equipe do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito também é apontado como autor de roubo a uma loteria ocorrido no mês de abril deste ano, na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro, na Zona Centro-Oeste de Manaus. A ação foi toda flagrada por câmeras de segurança do local.

A prisão ocorreu no momento em que Clefferson trafegava em via pública. Ele foi abordado e teve a ordem judicial expedida pela 7 Vara Criminal cumprida.

Procedimentos

Clefferson foi conduzido ao prédio do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi indiciado pelo crime de roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será conduzido a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

