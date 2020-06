Polícia prende golpista que falsificava documentos e cometia furtos

Paulo já responde a seis processos por estelionato | Foto: Divulgação

Manaus - Paulo Kzar Andrade Costa, de 42 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 8h20, em um apartamento no bairro Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. Ele tinha mandado de prisão preventiva por três crimes. Segundo a polícia, ele falsificou documentos, alugou uma casa e furtou objetos .

De acordo com o delegado Márcio André, titular do 25° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a equipe recebeu informações sobre o paradeiro de Paulo - que já respondia por, pelo menos, outros seis processos por crimes como estelionatos, uso de documento falso e crimes de trânsito.

"Nesse caso específico do mandado, em 2018, Paulo falsificou documentos para fazer um contrato de um aluguel de um imóvel no bairro Parque Dez de Novembro , na Zona Centro-Sul de Manaus. Após tomar posse do imóvel, ele furtou todos os objetos da casa e, inclusive, danificou o piso. Há informações que Paulo já foi preso no ano de 2015, no Estado do Rio Grande do Norte, por utilizar cartões de crédito sem o consentimento das vítimas. Ele efetuava compras com documentos falsificados", explicou a autoridade policial.

Procedimentos

Paulo foi indiciado pelos crimes de furto qualificado, estelionato e uso de documento falso. Ao término dos procedimentos no 25° DIP, ele deverá ficar à disposição da Justiça na Central de Recebimento e Triagem (CRT), no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

