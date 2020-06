10 mil munições vindas de países vizinhos são apreendidas em Manaus

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 10 mil munições foram apreendidas na madrugada desta quarta-feira (24), no Porto de Manaus, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, durante operação da Polícia Civil do Amazonas. O material foi enviado por criminosos da Colômbia e Bolívia.

Conforme a equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv) , além das munições, uma motocicleta roubada, que veio clandestinamente para Manaus, também foi apreendida ao longo da ação. O delegado Cícero Túlio , titular da especializada, confirmou o resultado da operação, porém não deu mais detalhes sobre o caso. Uma coletiva deve ser realizada na manhã de quinta-feira (25). Ainda não há informações, se a ação policial resultou em prisões.

Outra ação

"Playboy" de 23 anos foi preso neste mês após denúncias anônimas de que ele estaria guardando armas, munições e drogas pertencentes a uma facção criminosa. A prisão foi efetuada na rua Dois, do bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), moradores da área acionaram a equipe, por meio do WhatsApp, informando que o suspeito seria integrante de uma facção criminosa e estava guardando materiais ilícitos no quarto da casa onde morava.

As munições vieram da Colômbia e Bolívia | Autor: Divulgação

