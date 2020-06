Homem é baleado com três tiros enquanto bebia com amigos no São Jorge

Os tiros atingiram as pernas da vítima | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Marcos Paulo Moreira da Costa, de 40 anos, foi baleado em frente a própria casa , localizada na rua Emilia Ruas, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A tentativa de homicídio aconteceu por volta das 23h de quarta-feira (24).

Conforme o registro da Polícia Militar, o homem foi alvejado com três tiros nas pernas. Familiares relataram à equipe da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que Marcos estava na frente de casa consumindo bebidas alcoólicas na companhia de amigos.

Em determinado momento, um veículo, modelo Corsa Sedan, de cor prata, parou em frente à residência. Um homem, não identificado, saiu do banco de trás do carro e efetuou os disparos contra a vítima. Logo após os disparos, o atirador entrou no carro e fugiu.

Marcos foi socorrido por familiares e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital amazonense. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Leia mais:

Criminosos executam rival e deixam bilhete com o motivo em Manaus

Rocam encontra 10 kg de drogas em máquina de lavar no Porto de Manaus