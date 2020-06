Feto é encontrado enterrado em quintal de casa no bairro Tarumã

Manaus – Moradores da rua 18, do conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus, encontraram no final da manhã desta quinta-feira (25), um feto enterrado no quintal de uma casa que não é murada. Os proprietários estavam viajando e ao retornarem ao imóvel, encontraram o feto enterrado no buraco dentro de uma sacola plástica.

Conforme a mãe da proprietária do local, os moradores chegaram na noite de quarta-feira (24) e perceberam um buraco cavado no terreno, porém dentro não havia nada. Ao longo da manhã desta quinta-feira (25), eles voltaram a observar o local e notaram que o buraco tinha sido fechado e que havia uma pedra em cima.

“Sentimos um odor diferente e meu genro acabou desenterrando para ver do que se tratava. Dentro do buraco, tinha uma sacola e quando ele puxou percebemos que se tratava de um feto que já estava formado. Deu para ver até o cordão umbilical”, contou a mulher.

O delegado Luiz Rocha, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que o feto tinha aproximadamente três meses e que vizinhos da área forneceram informações que deverão ajudar na identificação da mulher que cometeu a ação criminosa.

“Vamos tentar identificar a autora e levá-la para a delegacia, para que possa prestar os esclarecimentos. Os moradores da casa ainda estão em etapa de mudança, possivelmente essa ação tenha acontecido durante a noite. Eles perceberam o buraco estava fechado e decidiram desenterrar”, explicou o delegado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

