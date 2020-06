Homem atira e acerta duas pessoas em praça no Jorge Teixeira

Manaus - Um "pistoleiro" até o momento não identificado chegou atirando na madrugada desta quinta-feira (25), em uma praça localizada na rua Ximeno Villeroy, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O alvo dele era um vendedor de bombons que atuava no lugar, porém além dele, uma mulher também foi atingida.

Conforme a Polícia Militar, uma jovem de 20 anos contou que estava na praça quando o criminoso surgiu atirando. Na ocasião, ela foi atingida por uma bala perdida no joelho direito. A vítima disse que o alvo do suspeito era um vendedor de bombons que também foi atingido.

A mulher e o vendedor que têm 25 anos deram entrada no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde receberam atendimento médico. Na unidade hospitalar, o homem que foi atingido nas costas, no braço direito e nas nádegas preferiu ficar em silêncio e não deu explicações à polícia sobre o motivo do ataque.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e agora o caso será investigado pela Polícia Civil.

