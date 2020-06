Quase 30 kg de drogas são apreendidos em embarcação no AM

Material apreendido durante a ação policial | Foto: Divulgação

Manacapuru - Durante operação policial deflagrada pelas Polícias Civil e Militar de Manacapuru, ocorrida no fim da noite de quarta-feira (24), por volta das 23h, quase 30 quilos de drogas, dentre cocaína, oxi e maconha tipo skunk foram apreendidos em uma embarcação que passava pelo Rio Solimões, em Manacapuru (munícipio distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o delegado Rodrigo Torres , titular da Delegacia Interativa de Política (DIP) de Manacapuru, as ações iniciaram após denúncia anônima informando que a embarcação - que saiu da região da tríplice fronteira - iria atracar no Porto de Manacapuru. Lá, as drogas seriam desembarcadas.

"Imediatamente, eu solicitei apoio da Polícia Militar e montamos uma ação conjunta. Durante a abordagem na embarcação, fizemos revista e conseguimos localizar os entorpecentes com apoio do agente canino da PM, Thor. Parte dessa droga iria ficar aqui em Manacapuru e o restante seguiria para Manaus", explicou.

O peso total dos tabletes apreendidos resultou em 29,4 kg. Torres destacou que as investigações irão prosseguir para identificar quem estaria transportando as drogas e quem receberia os entorpecentes.

Procedimentos

Todo o material apreendido foi apresentado na DIP de Manacapuru, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Três homens foram presos com sete quilos de drogas , em uma embarcação nas proximidades de Manaus, na noite da última sexta-feira (20), por volta das 22h.

A prisão foi feita pelos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), após denúncias anônimas informando que uma embarcação, que estava a caminho de Manaus, continha uma grande quantidade de drogas.

Os policiais iniciaram as buscas pela embarcação e, segundo o capitão Thiago Dantas, as drogas estavam dentro de malas e mochilas.

Leia Mais

