Mulheres são detidas por furto de celular no Terminal da Matriz

Manaus - Uma dupla de mulheres, identificadas como "Carolina" e "Mônica", foi detida na tarde desta quinta-feira (25). As duas foram acusadas por passageiros do transporte público por furtarem um aparelho celular, no Terminal de Ônibus da Matriz, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus.

Conforme informações da vítima, que preferiu não se identificar, no momento em que ele subia em um ônibus, foi abordado por uma das suspeitas pedindo informações sobre o trajeto do coletivo. Em um momento de distração, a comparsa acabou conseguindo furtar o objeto que estava no bolso dele. No momento do fato, ele ainda conseguiu segurar uma das mulheres, mas os comparsas delas apareceram e ele decidiu soltá-la por medo.

As duas foram embora, mas a vítima continuou observando para onde elas estavam indo, momento em que passou uma viatura da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os policiais abordaram as suspeitas, mas o aparelho celular não foi localizado. Segundo a vítima, as mulheres já haviam entregado o objeto para os comparsas - que fugiram.

Procedimentos

"Carolina" e "Mônica" foram detidas e conduzidas ao prédio do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). No local, devido a falta de materialidade, a dupla foi indiciada por furto qualificado e irá responder em liberdade. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar o caso.

