Adolescentes aterrorizam moradores em Maués e um acaba morto

Maués (AM) - Um adolescente identificado como Kaique Gabriel Dutra, de 15 anos, foi morto na madrugada desta sexta-feira (26), após uma confusão generalizada em uma residência no bairro de Santa Luzia, no município de Maués.

Policiais militares receberam uma denúncia informando que, na rua Bruno Maciel, estava acontecendo uma briga generalizada com disparos de arma de fogo e depredação em uma residência.

Ao avistarem a viatura da polícia se aproximando, os suspeitos fugiram pulando quintais próximos, durante a ação, dois menores foram apreendidos.

Durante a ocorrência, os policiais foram até a casa que estava sendo alvo do grupo e o proprietário, que não teve o nome divulgado, informou que havia acabado de matar um dos envolvidos na confusão.

Os policiais realizaram buscas no local e conseguiram localizar o corpo em um quintal, próximo de onde a confusão havia começado.

A equipe solicitou o apoio do Hospital Geral Raimunda Francisca Dinelly, que fez remoção do corpo. Com o adolescente, a polícia encontrou uma faca, arma de fogo de fabricação caseira e um boné.

Os dois adolescentes apreendidos foram levados para o 48° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para serem realizados todos os procedimentos cabíveis.

