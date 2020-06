Criminosos assaltam mais uma vez ônibus da linha 450 em Manaus

Os criminosos fugiram e não foram presos | Foto: Daniel Landazuri

Manaus – Criminosos assaltaram um ônibus da linha 450, na noite desta quinta-feira (25), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus.

Os assaltantes pegaram a renda do coletivo e celulares dos passageiros. Logo depois, os suspeitos obrigaram o motorista parar em um determinado ponto da Avenida Max Teixeira.

De acordo com uma das vítimas, três criminosos participaram do assalto. Um dos suspeitos estava com uma arma enquanto os outros dois portavam simulacros.

Segundo o motorista do veículo, esta é a terceira vez que o ônibus é assaltado. Durante ação, ele teve a arma apontada para a cabeça.

Como não houve flagrante e nem prisão dos suspeitos, o caso não pode ser registrado presencialmente no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e terá que ser realizado um Boletim de Ocorrência pela internet, por meio da Delegacia Interativa da Polícia Civil.

