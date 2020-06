Após deixarem delegacia, assassinos confessos são presos em Manaus

Os criminosos no prédio da DEHS | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Assassinos confessos de Miguel Ângelo Carvalho de Alves de 34 anis, Rodrigo Carlos de Souza, Roosevelt Martins de Freitas e Vinicius Badales Nunes, todos com 20 anos , foram presos, em cumprimento a mandado de prisão, na manhã desta sexta-feira (26), em Manaus. O crime aconteceu no dia 14 deste mês.

Na última quarta-feira (24), eles confessaram que espancaram a vítima até a morte, mas mesmo assim foram liberados e deixaram o prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) pela porta da frente.

Apesar de terem confessado o crime e serem indiciados pelo crime de homicídio qualificado, eles foram liberados para responder em liberdade.

No entanto, a delegada adjunta da DEHS, Zandra Ribeiro, já havia informado que iria pedir as prisões preventivas dos suspeitos à Justiça do Amazonas.

Crime

Um vídeo flagrou o momento em que eles andavam ao lado da vítima, minutos antes do crime que ocorreu em um campo nas proximidades. Antes do homicídio, os suspeitos ainda beberem junto com Miguel e um venezuelano - que não teve a identidade revelava e acompanhava a vítima.



“Segundo eles, durante a bebedeira no campo, Miguel teve uma discussão com Roosevelt e teria iniciado uma agressão física. Os dois teriam tentado segurar o venezuelano, que acabou saindo correndo. Após isso, Rodrigo e Vinicius também passaram a agredir Miguel - que apanhou até a morte”, explicou a autoridade policial.

A delegada destacou que dentre o três suspeitos, o único que possui passagem pela polícia é Rodrigo. Ele já havia sido preso por participação em um homicídio cometido em 2018.

