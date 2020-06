Homem é preso após tentar matar rival com barra de ferro em Manaus

O suspeito do crime foi preso em flagrante | Foto: Divulgação

Manaus - J.S da Silva, de 38 anos, deu entrada na tarde desta sexta-feira (26), no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com pauladas na cabeça e uma facada. O crime aconteceu na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus e o agressor, Maurício Silva da Costa, de 40 anos, foi preso pela Polícia Militar.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou atendimento médico para a vítima, que agonizava em via pública. O autor do crime invadiu a residência da vítima e usou uma barra de ferro para agredi-lá.

Os policiais realizaram diligências e conseguiram prender Maurício nas proximidades do local do crime. Segundo a polícia, ele estava sob efeito de bebidas alcoólicas e não revelou a motivação do crime.

Já a vítima, foi levada à unidade hospitalar, onde passa por cirurgia. No entanto, o estado de saúde é estável.

Uma familiar do suspeito esteve na delegacia e contou que não conhece a vítima e não sabe o que teria motivado as agressões. "Ele tem profissão, trabalha com cortinas e persianas. O único problema dele é a bebida", declarou a mulher, que não quis se identificar.

Procedimentos

O suspeito foi conduzido ao prédio do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

