Trio que agrediu homem até à morte ficará em presídio de Manaus

Manaus - Rodrigo Carlos de Souza, Roosevelt Martins de Freitas e Vinicius Badales Nunes, todos com 20 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (26), em uma quitinete no bairro Redenção, na Zona Centro-Oeste de Manaus, em cumprimento a mandado de prisão temporária. Eles são apontados como autores da morte de Miguel Ângelo Carvalho de Alves, de 34 anos, que foi agredido até à morte no dia 14 de junho deste ano, na comunidade União, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a delegada Zandra Ribeiro, titular interina da DEHS, os suspeitos estavam bebendo junto com Miguel e um venezuelano - que não teve a identidade revelada, momento em que Miguel e Roosevelt passaram a discutir. O venezuelano acabou indo embora e Rodrigo, Vinicius e Roosevelt passaram a agredir a vítima fisicamente, inclusive usando gargalos de garrafa.

"Os três se apresentaram na quarta-feira (24) e confessaram todo o crime. Eles relataram que conheciam Miguel e que no passado ele já havia discutido com o pai de Roosevelt. Foi isso que teria motivado essa nova discussão e, posteriormente, o fato dos autores agredirem a vítima até à morte. Naquele dia, eles foram indiciados e hoje cumprimos a ordem de prisão temporária em nome deles. Vamos solicitar a conversão em prisão preventiva", explicou a delegada.

Zandra Ribeiro destacou ainda que, após se apresentarem, o trio - que integra um facção criminosa que atua no tráfico de drogas na comunidade da União - decidiu se mudar de bairro e alugou uma casa no bairro Redenção, onde estavam morando juntos.

As ordem judiciais em nome dos suspeitos foram expedidas na quinta-feira (26), pela juíza Sabrina Cumba Ferreira, da Central do Plantão Criminal.



Roosevelt, Rodrigo e Vinicius foram indiciados por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis, eles serão levados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irão ficar à disposição da Justiça.

