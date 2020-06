No Amazonas, corpo é encontrado com faca cravada no peito

A vítima foi atingida por várias facadas | Foto: Divulgação





Nova Olinda da Norte - O corpo de Josiney Santos da Silva, que tinha 27 anos, foi encontrado na manhã desta sexta-feira (26), com uma faca cravada no peito. O caso aconteceu na comunidade Abacaxi, em Nova Olinda do Norte (município distante 135 quilômetros em linha reta da capital).

Conforme a polícia, o crime aconteceu foi realizado durante a madrugada. Josiney foi atingido por nove golpes de faca e o assassino deixou a faca, utilizada no crime, cravada no peito da vítima.

O suspeito ainda não foi identificado e a Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação do caso.

Outro caso

O corpo de um professor de Educação Física, conhecido como “Zico’’, foi encontrado na tarde do dia 11 deste mês, em uma área de mata próxima à cabeceira da pista do aeroporto do município de Coari (distante 363 km de Manaus)

De acordo com a polícia, o professor dava aulas na Escola Municipal de Tauá-Mirim, um bairro da periferia de Coari, onde ele também morava e era muito admirado pelos pais dos alunos e colegas de trabalho.

O corpo do professor foi encontrado jogado no meio do mato, de peito para baixo. Ele vestia uma camisa da escola onde dava aulas. Segundo informações, divulgadas nas redes sociais, ele estaria desaparecido desde a noite da última quarta-feira (10).

