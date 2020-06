Corrida da Morte: Mototaxista é morto a facadas durante assalto no AM

| Foto: Divulgação

Rio Preto da Eva - O mototaxista Márcio Cardoso Girão, de 39 anos, foi morto a facadas durante um assalto ocorrido na tarde de quinta-feira (25), por volta de meio-dia, no ramal da Embrapa, no quilômetro 86 do município de Rio Preto da Eva (distante 79 quilômetros de Manaus).

Conforme a Polícia Civil, o irmão da vítima informou que o mototaxista havia aceitado a corrida de um homem, ainda não identificado. Durante o trajeto, o suspeito atingiu Márcio com golpes de faca. O objetivo dele era roubar a motocicleta.

Além do veículo, o suspeito ainda levou o aparelho celular do mototaxista, que teve o corpo arrastado para uma área de mata. Posteriormente, a motocicleta foi localizada abandonada nas proximidades do local do crime.

Após o fato ser comunicado às autoridades policiais, equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para perícia e remoção do cadáver.

O delegado Carlos Alberto Alencar de Andrade, titular da 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), estava aguardando a perícia quando recebeu a informação, por meio da Polícia Militar, de que familiares da vítima retiraram o corpo do local e o levaram para o necrotério da cidade.

A atitude, segundo a autoridade policial, impossibilitou a realização da perícia criminal. O delegado esclarece que a perícia é importante para ajudar nas investigações. Os criminosos deixam DNA e outras pistas que são fundamentais para entender a dinâmica do crime e podem levar a autoria, por isso a importância de não tocar no corpo ou na cena do crime. O caso será investigado pela Polícia Civil.

