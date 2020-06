Adolescentes desmancham motocicleta e são apreendidos pela PM

Motocicleta recuperada na ação | Foto: Divulgação

Manaus - Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na tarde desta sexta-feira (26), por volta das 16h, na rua Cidadania, do conjunto Cidadão 1, do bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Eles estavam desmanchando uma motocicleta roubada em via pública e, após serem apreendidos pela PM, foram reconhecidos como autores do crime.

Conforme a equipe da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as diligências foram iniciadas após denúncia via rádio informando que os adolescentes estavam retirando peças da motocicleta. Os policiais militares foram até o local indicado na denúncia e constataram a procedência da ocorrência.

A motocicleta foi roubada há alguns dias e as vítima foram acionadas para fazer o reconhecimento dos adolescentes. Aos policiais, elas confirmaram que a dupla havia cometido o crime de roubo.

Procedimentos

O adolescentes foram apreendidos e conduzidos ao prédio da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Outro caso

Dois adolescentes, sendo um de 14 e outro de 15 anos, foram apreendidos na tarde de quinta-feira (25), após tentarem assaltar um taxista na rodovia Manoel Urbano (AM-070), no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (município distante 27 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o delegado Orlando Amaral, titular do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Cacau Pirêra, os adolescentes iniciaram a corrida em uma loja de conveniência no bairro Mutirão, e quando chegaram nas proximidades do quilômetro três da AM-070, eles anunciaram o roubo.

