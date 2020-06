Homem é preso na BR-174, suspeito de roubar moto de sargento

Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (26), ao trafegar em alta velocidade pela rodovia federal BR-174 (Manaus/Boa Vista), com uma moto roubada. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) que identificou a atitude suspeita.

Ao realizar ronda pela rodovia federal, os policiais rodoviários identificaram o homem que trafegava em alta velocidade. Ao se aproximarem do motoqueiro, o sujeito desviou da viatura e acabou entrando no Ramal do Pau Rosa.

Com a atitude suspeita, a PRF identificou que a moto, modelo não informado, cor vermelha e branca, placa QZB- 8J29, era decorrente de um roubo e prendeu o motociclista.

Os policiais identificaram ainda que a moto roubada seria de um sargento do Corpo de Bombeiros do Amazonas. O suspeito foi encaminhado para o 19º Distrito Integrado de Polícia onde ficará à disposição da justiça.

