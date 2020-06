Motorista fica ferida após colidir carro com caminhão em Manaus

Manaus - Uma forte colisão entre um carro e um caminhão aconteceu na manhã deste sábado (27), na avenida dos Oitis, no bairro Distrito Industrial, o que deixou uma vítima lesionada. Segundo o motorista do caminhão Jardison da Silva, a motorista que conduzia o carro, modelo Ford Kar, cor preta, trafegava no sentido contrário à via, quando colidiu com o caminhão.

“Eu vi quando ela deu seta, porém acredito que ela não tenha esperado para verificar se tinha outro veículo vindo e entrou na via em que eu estava em alta velocidade. Eu rapidamente freei o caminhão e tentei desviar para não bater no meio do veículo, mas infelizmente não consegui e a colisão aconteceu na lateral”, explicou o motorista.

Jardison afirmou que estava na velocidade permitida na avenida e acredita que a vítima estava alcoolizada. “Ela entrou muito rápido na via. Quase não deu tempo de impedir uma situação pior”, destacou.

O lado esquerdo do carro ficou completamente comprometido. A motorista teve ferimentos na parte lateral no corpo e rosto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e conduziu a vítima para a unidade hospitalar mais próxima.

Já o condutor do veículo aguardou a equipe policial realizar a perícia nos veículos e tomar as providências cabíveis. “Infelizmente aconteceu o acidente e acredito que o prejuízo ficará para os dois. Nós livramos do pior é graças a Deus saímos com vida, só isso importa”, finalizou Silva.

