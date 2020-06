Adolescente com longa ficha corrida é executado no Mutirão

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi assassinado em frente ao primo, na tarde deste sábado (27). Os dois estavam andando pelo bairro do Mutirão, Zona Norte, quando foram surpreendidos pelos executores que estavam em um carro, modelo Kwid, da cor branca. O menor foi o alvo da dupla, que saiu em disparada após cometer o homicídio.

O caso aconteceu em um beco da rua 29. Moradores que presenciaram a situação levaram o jovem baleado ao Hospital e Pronto-Socorro Dr. Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos e chegou sem vida ao hospital.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime tem características de “acerto de contas” e a ficha criminal do menor deve colaborar com as investigações. Com apenas 17 anos, ele já possuía passagem pela polícia. Na lista de delitos, o adolescente respondia por homicídio, ameaça, porte ilegal de arma, lesão corporal, furto, tráfico de drogas entre outros. Na região, ele era mais conhecido pelo crime de roubos e furtos.

Desfecho

O carro usado para cometer a execução, não teve a placa identificada até o fechamento desta matéria. O primo, também menor, sobreviveu ileso. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso, a fim de descobrir quem são os envolvidos no crime.