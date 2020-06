Assaltante é espancado por populares na Torquato Tapajós

Manaus - Um homem identificado como Alcemir dos Santos foi pego em flagrante por populares, após assaltar uma mulher, na noite deste sábado (27), na avenida Torquato Tapajós, bairro Tarumã, Zona Norte. Ele foi espancado pelos moradores da região e se não fosse a intervenção da Polícia Militar, o homem teria ido a óbito.



De acordo com a vítima, ela estava em uma parada de ônibus, quando o homem chegou anunciando o roubo e exigindo o seu celular. Desesperada a mulher começou a gritar por socorro e os populares que estavam nas proximidades conseguiram capturar o infrator.



Alcemir tentou correr, mas foi pego e não se livrou da fúria e revolta da população. Ainda com o celular da vítima na mão, o homem foi preso por militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).



O homem nem pode ir à delegacia pois estava gravemente ferido. As áreas do corpo mais atingidas durante o linchamento público, foram a cabeça e tórax. O homem foi encaminhado ao Hospital Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, localizado na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.



Procedimentos



De acordo com a polícia, o estado de saúde do criminoso é estável. Ele teve partes do corpo suturadas, e deve receber alta nas próximas horas. Depois disso, ele será levado à delegacia, onde serão realizados todos os procedimentos cabíveis.