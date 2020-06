Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no São José

Manaus - Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, no bairro São José 2, Zona Leste, na noite de sábado (27). Após denúncias anônimas a polícia identificou o lugar em que o menor estava, onde foi encontrado com ele dinheiro e entorpecentes. O caso aconteceu na rua 10.



Segundo a Polícia Militar (PM), quando o menor infrator percebeu que iria ser apreendido, ele tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais. O adolescente estava com o valor de R$ 155 em espécie, e porções de drogas do tipo oxi. De acordo com a polícia, ele já responde pelo crime de tráfico.



Questionado sobre porque está levando essa vida de crime, o menor não respondeu o motivo e se manteve em silêncio. De acordo com as denúncias, o adolescente estava fazendo um verdadeiro terror na vida dos moradores da região e ele tem como objetivo, é dominar o tráfico de drogas no local.



Desfecho



Os policiais da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência. Após a apreensão o infrator foi encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA). Na Unidade ele deve passar pelos procedimentos legais.