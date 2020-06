Homem é preso por tráfico de drogas na Zona Norte da capital

Manaus - Um homem de 23 anos, que não teve a identidade revelada, foi preso por tráfico de drogas na noite do último sábado (27), no bairro Riacho Doce, Zona Norte. A detenção ocorreu após os policiais militares da 6° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberem denúncias de que no local um indivíduo estaria comercializando entorpecentes.

Ao comparecerem na localidade, os policiais identificaram o homem de acordo com características informadas nas denúncias, ao perceber a presença da equipe policial o suspeito tentou fugir para uma casa abandonada, mas foi alcançado e passou pela revista policial onde os policiais encontraram 32 trouxinhas de substância entorpecente, maconha, objetos para embalar o material e R$ 50,00 em espécie.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde foram realizados os procedimentos cabíveis.





*Com informações da assessoria