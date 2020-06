Corpos são encontrados com mãos amaradas em rio no interior do AM

Manaus – Moradores da comunidade Terra Nova, no município do Careiro da Várzea (a 28,3 quilômetros de distância de Manaus) encontraram corpos de dois homens boiando no rio. As vítimas apresentavam perfurações de tiros, de acordo com relatos de testemunhas à policiais militares da cidade.

A polícia informou ainda que os moradores acharam os corpos após sentir forte odor. As vítimas, que não tiveram a identidade revelada pela polícia, foram encontradas em estado de decomposição as margens do rio.

Os moradores da comunidade acionaram os policiais da Delegacia Fluvial (Deflu) que fizeram a remoção inicial dos corpos e transferiam até o banho Remanso do Boto, no bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus, onde o Instituto Médico Legal (IML) realizou a remoção para a sede do órgão, localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital amazonense.

O órgão estadual vai realizar exame de necropsia para identificar as causas das mortes. Os corpos estão no IML aguardando reconhecimento dos familiares para serem liberados para o sepultamento.

Mãos algemadas

O fato chamou atenção dos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devido as características de execução apresentados nos corpos, ambos tinham marcas de cinco tiros no peito, tórax e cabeça. Os homens estavam com as mãos algemadas para trás, a DEHS segue investigando a motivação e os autores do crime.