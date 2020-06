32 pessoas são presas por receber auxílio indevidamente no AM

Operação prendeu 32 pessoas por receber o auxílio emergencial indevidamente | Foto: Divulgação

Manaus- A operação "Afronta ao Auxílio", prendeu 32 pessoas por receberam o auxílio emergencial indevidamente. A operação ocorreu após envio da relação de suspeitos pela Controladoria Geral da União

A coletiva ocorrerá no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), localizado na Avenida André Araújo, Petrópolis, Zona Centro-sul de Manaus.

As investigações foram conduzidas pela Secretaria Executiva de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com colaboração da Polícia Civil do Amazonas. Os mandados da primeira fase da Operação foram cumpridos desde a última segunda-feira (22).

