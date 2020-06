Velho conhecido da polícia é preso com droga e R$ 49 mil em Manaus

Material apreendido com o suspeito | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 27 anos foi preso com drogas e quase R$ 50 mil, em uma festa clandestina na rua Esus, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta segunda-feira (29).

Policiais da Força Tática receberam a denúncia, por volta 2h, sobre a realização da festa clandestina e que no local um homem estava vendendo drogas.

Os policiais ao chegarem ao local, realizaram a abordagem e identificaram o suspeito.

No carro dele, a equipe encontrou uma bolsa com dois tabletes de supostamente maconha e R$49.811 em espécie.

Segundo os policiais, o homem já é conhecido e tem passagem por estelionato e roubo.

Devido ao histórico do suspeito, os policiais foram com ele até um endereço no Prosamim do bairro Morro da Liberdade. Lá encontraram mais um tablete de drogas.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para procedimentos cabíveis no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Além da droga e do dinheiro, o veículo e o aparelho celular do suspeito também foram apreendidos.

Leia mais:

Homem é morto a tiros e corpo é deixado na porta de SPA em Manaus

32 pessoas são presas por receber auxílio indevidamente no AM