Em Manaus, corpo é encontrado boiando na Ponta Negra

Manaus - Um corpo, de uma pessoa ainda não identificada pela polícia, foi encontrado despido e boiando na praia do Complexo Turístico Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus. O cadáver estava em uma área de mata às margens do rio Negro, na manhã desta segunda-feira (29). As autoridades foram acionadas para a remoção do cadáver e a perícia deve apontar se a causa da morte foi natural ou acidental.

De acordo com a tenente Gabriela Moura, o corpo foi encontrado por banhistas, que acionaram a Polícia Militar. Até o fim da manhã, não havia informações sobre a identidade do cadáver ou circunstâncias da morte.

O corpo estava em terreno abandonado, normalmente utilizado para raves. No local, haviam embalagens de preservativos.

Uma equipe da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) se encontra no local para realizar todos os procedimentos cabíveis.

A equipe de Salvamento Aquático também foi acionada no local, mas o corpo seria removido do local por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), devido o local ser de difícil acesso.

O Departamento de Policial Técnico-Científico (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para examinar as causas da morte.

