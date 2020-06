Homem é morto com golpes de faca e terçado na Zona Sul de Manaus

Homem é morto com golpes de faca e terçado no Santa Luzia | Foto: Divulgação

Manaus- Um homem identificado com Mackson Ney foi morto com golpes de faca e terçado na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Santa Luzia, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de pessoas que encontraram a vítima jogada no local, ele possuía três perfurações de faca e duas de terçado.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas moradores acreditam que possa ter envolvimento com o tráfico de drogas.

O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o crime.

