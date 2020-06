Justiceiro frustra assalto no Parque 10 e atinge ladrão com 7 tiros

O suspeito caiu em frente a um cartório | Foto: Reprodução





Manaus - Após assaltarem uma panificadora localizada na avenida Perimetral 2, no bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, dois homens foram perseguidos por um "justiceiro" - que estava em frente ao estabelecimento comercial e acompanhou a ação criminosa. Um dos suspeitos fugiu e o comparsa foi atingido com, pelo menos, sete tiros e está internado no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

A primeira informação era que o assalto teria acontecido em um cartório situado na via, mas os policiais da 23ª Companhia Interativa (Cicom) disseram que o roubo aconteceu do outro lado da via, em uma panificadora.

Assim que os dois ladrões anunciaram o assalto, o homem sacou a arma e começou a atirar. Um dos suspeitos ainda chegou a atravessar a via no meio dos carros, mas foi perseguido e levou vários tiros. Dois deles foram disparados no rosto do homem, que caiu na frente do cartório.

O comparsa dele conseguiu fugir e não há informações se ele também foi ferido pelo atirador - que deixou o local antes da chegada da polícia. O Serviço de Pronto Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem até o hospital da zona leste de Manaus. Apesar de ter sido atingido por vários tiros, o homem chegou ao hospital consciente.

Uma arma foi apreendida com o suspeito baleado e o caso será investigado.